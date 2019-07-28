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Родственник Кадырова возглавил второй по численности город Чечни 

РИА Новости + ещё 14 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров назначен исполняющим обязанности мэра Аргуна, сообщил глава парламента республики Магомед Даудов на своей официальной странице в Instagram.
Ранее СМИ сообщили, что Хас-Магомед Кадыров, которому 28 лет, является близким родственником главы региона Рамзана Кадырова.
"Своим решением Совет депутатов Аргуна возложил эти полномочия (и.о. мэра) на Хас-Магомеда Кадырова, ранее назначенного на должность первого заместителя руководителя мэрии города", — написал Даудов.
Ранее Хас-Магомед Кадыров работал помощником главы Чечни, а также возглавлял управление наркоконтроля МВД по Чечне и управление МВД России по городу Грозному.
"Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров имеет опыт работы на руководящих должностях. Уверен, что Хас-Магомед продолжит преобразования в Аргуне", — говорится в сообщении.
По его словам, прежний мэр города Ибрагим Темирбаев "изъявил желание перейти на другую работу".
Город Аргун является вторым по численности населения в Чечне.
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Комментарии8
Политика , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , ФСКН , МВД , Аргун , Чеченская Республика
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