Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому

Президенту Украины предложили публично поддержать представление автономии Донбассу.

Об этом в эфире украинского ТВ заявил руководитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

Он рассказал, что команда Зеленского выступает за создание некой «крымской национальной автономии». Политик предложил не тратить время на бесполезные виртуальные проекты в пику России , а создать реальную автономию в Донбассе.

«Я думаю, что команде Зеленского можно было бы поддержать автономию Донбасса. Сразу вот так публично, политично об этом заявить», — заявил Медведчук.

По его мнению, автономия Донбасса не означает федерализации страны, и Украина не потеряет статус унитарного государства.

Ранее один из советников Зеленского высказался за создание «крымскотатарской автономии». Он открыто заявил, что подобная «автономия» даст возможность оказывать давление на РФ, используя выдуманную тему нарушений прав крымских татар.

Виктор Медведчук ранее подготовил и презентовал план мирного разрешения донбасского конфликта. Он предлагает создать «автономный регион Донбасс (АРД)». Для этого придется изменить конституцию, принять законы о выборах в ДНР и ЛНР и создать свободную экономическую зону. АРД станет «неотъемлемой частью Украины» с собственной конституцией и парламентом.