Российский МИД ответил посольству Германии на вмешательство во внутренние дела России.
Немецкое посольство заявило в Twitter, что к региональным выборам в России «власти не допустили к ним многих оппозиционеров».
«Вам точно не о чем больше беспокоиться?» — ответил российский МИД.
Внешнеполитическое ведомство России потребовало от немецкой стороны «соблюдать Венскую конвенцию» и избегать вмешательства «во внутренние дела суверенных государств».
В соответствии с данной конвенцией о дипломатических сношениях дипломатам не следует вмешиваться во внутренние дела страны пребывания, передает РИА «Новости».
Напомним, после выявления нарушений в документах некоторых кандидатов адрес Центризбиркома и Мосгоризбиркома начали звучать угрозы, высказывались требования зарегистрировать всех кандидатов без проверки подписей, состоялись несанкционированные акции (хотя правительство Москвы согласовало два митинга).