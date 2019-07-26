Москва велела Германии не вмешиваться во внутренние дела России

Немецкое посольство заявило в Twitter, что к региональным выборам в России «власти не допустили к ним многих оппозиционеров».

«Вам точно не о чем больше беспокоиться?» — ответил российский МИД.

Внешнеполитическое ведомство России потребовало от немецкой стороны «соблюдать Венскую конвенцию» и избегать вмешательства «во внутренние дела суверенных государств».

В соответствии с данной конвенцией о дипломатических сношениях дипломатам не следует вмешиваться во внутренние дела страны пребывания, передает РИА «Новости».