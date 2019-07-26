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Москва велела Германии не вмешиваться во внутренние дела России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 9 часов назад
Фото: Reuters
Российский МИД ответил посольству Германии на вмешательство во внутренние дела России.
Немецкое посольство заявило в Twitter, что к региональным выборам в России «власти не допустили к ним многих оппозиционеров».
«Вам точно не о чем больше беспокоиться?» — ответил российский МИД.
Внешнеполитическое ведомство России потребовало от немецкой стороны «соблюдать Венскую конвенцию» и избегать вмешательства «во внутренние дела суверенных государств».
В соответствии с данной конвенцией о дипломатических сношениях дипломатам не следует вмешиваться во внутренние дела страны пребывания, передает РИА «Новости».
Напомним, после выявления нарушений в документах некоторых кандидатов адрес Центризбиркома и Мосгоризбиркома начали звучать угрозы, высказывались требования зарегистрировать всех кандидатов без проверки подписей, состоялись несанкционированные акции (хотя правительство Москвы согласовало два митинга).
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Комментарии244
Политика , В мире , МИД , Правительство Москвы , Центризбирком России , РИА Новости , Германия
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