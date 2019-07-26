В Совфеде оценили слова Трампа об ответных мерах на «глупость Макрона»

По мнению сенатора, в заявлении Трампа прослеживается восприятие Соединенных Штатов как "особенной" страны.

"Американцы могут накладывать штрафы, взимать налоги. А вот если подобные меры касаются их самих, они считают, что все делается незаконно", — пояснил он в комментарии

Как считает Джабаров, США и страны Европейского союза — давние партнеры и смогут найти выход из сложившейся ситуации.

Парламентарий подчеркнул, что в связи с заявлением американского лидера Москва не ожидает ухудшения отношений между государствами и "не хочет на этом играть".

"Со своей стороны, мы хотим иметь ровные отношения со всеми странами. А то, как они будут разбираться между собой, уже их внутреннее дело", — отметил собеседник телеканала.

Ранее Дональд Трамп назвал "глупостью Макрона" введение Францией "налога на Google". Он также анонсировал ответные меры на действия Парижа, намекнув на возможное увеличение пошлин на французское вино.