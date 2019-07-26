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В Совфеде оценили слова Трампа об ответных мерах на «глупость Макрона» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, намекнувшего на увеличение ввозных пошлин на французское вино после введения Парижем так называемого "налога на Google".
По мнению сенатора, в заявлении Трампа прослеживается восприятие Соединенных Штатов как "особенной" страны.
"Американцы могут накладывать штрафы, взимать налоги. А вот если подобные меры касаются их самих, они считают, что все делается незаконно", — пояснил он в комментарии
Как считает Джабаров, США и страны Европейского союза — давние партнеры и смогут найти выход из сложившейся ситуации.
Парламентарий подчеркнул, что в связи с заявлением американского лидера Москва не ожидает ухудшения отношений между государствами и "не хочет на этом играть".
"Со своей стороны, мы хотим иметь ровные отношения со всеми странами. А то, как они будут разбираться между собой, уже их внутреннее дело", — отметил собеседник телеканала.
Ранее Дональд Трамп назвал "глупостью Макрона" введение Францией "налога на Google". Он также анонсировал ответные меры на действия Парижа, намекнув на возможное увеличение пошлин на французское вино.
Сенат Франции 11 июля ввел налог на цифровые услуги в размере трех процентов от общей годовой выручки. Эти меры могут касаться Amazon, Apple, Facebook и Google. Законопроект затрагивает компании с совокупным годовым доходом от предоставляемых услуг не менее 750 миллионов евро во всем мире и 25 миллионов евро во Франции, отметили в торговом представительстве США.
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Комментарии1
Политика , США , Владимир Джабаров , Дональд Трамп , Amazon , ЕС , Совет Федерации , Apple , Google
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