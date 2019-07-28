Путин объявил ВМФ России всесильным

Сегодня в России отмечают День ВМФ. В Санкт-Петербурге прошел парад с участием кораблей и морской авиации. Парад принял президент России Владимир Путин. На борту катера «Раптор» верховный главнокомандующий обошёл парадную линию боевых кораблей на кронштадтском рейде. Президент приветствовал и поздравил экипажи, сообщает сайт Кремля

«Наш Военно-Морской Флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору. Гарантия этому — уникальные образцы вооружения. Но главное здесь — мужество и выучка флотских экипажей», — заявил Путин.

По словам главы государства, в 2019 году ВМФ пополнится 15 кораблями и боевыми катерами. Новое вооружение также появится у морской авиации и войск береговой обороны.