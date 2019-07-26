Лавров не смог выступить на БРИКС с первого раза

Как отмечается, причиной этого стали технические проблемы с устройствами синхронного перевода.

Уточняется, что глава российского МИДа начал благодарить принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.

Однако он вскоре прервал свою речь, когда увидел, что участники заседания сигнализировали ему жестами проблемы со звуком.

Спустя примерно пять минут проблема была устранена, и министр продолжил свое выступление.

Ранее Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе.