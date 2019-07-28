Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.

О готовности к этому торжественному событию ему доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Сам парад с участием кораблей и самолетов от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России начался в акватории Невы в районе Благовещенского моста. Затем его действо перенесется на Кронштадтский рейд и в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь. Непосредственное участие в параде принимают более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, 41 летательный аппарат. На Неве возглавит парадный строй воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".

Среди кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде — новейшая неатомная подводная лодка "Кронштадт", фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", атомный подводный крейсер "Смоленск", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", патрульный корабль "Василий Быков". Впервые для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербург зашли иностранные корабли — фрегат ВМС Индии "Таркаш", эсминец "Сиань" ВМС Китая.

Ранее в воскресенье Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил с праздником экипажи. В Кронштадте праздничные мероприятия открылись в 08:00 мск молебном в Морском соборе во имя покровителя всех моряков Святителя Николая Чудотворца. В Санкт-Петербурге праздник начался в 09:30 мск с церемонии открытия Дня ВМФ на борту крейсера "Аврора".

Путин традиционно посещает военно-морские парады в городе на Неве. На этот раз он прибыл в Санкт-Петербург на день раньше. В субботу в Ленинградской области Путин принял участие в мемориальном мероприятии — спустился в батискафе на дно Финского залива и почтил память погибших в Великую Отечественную войну недалеко от острова Гогланд подводников. Позже он также встретился с семьями подводников, погибших в результате недавнего пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Что касается парада, то за ним, наряду с тысячами петербуржцев и гостей города, будут наблюдать пять семей с детьми, пострадавших от паводка в Иркутской области. Глава государства пригласил их на это красочное и торжественное мероприятие на встрече, которая состоялась в четверг в Кремле.