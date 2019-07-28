Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге 

ТАСС + ещё 49 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
О готовности к этому торжественному событию ему доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Сам парад с участием кораблей и самолетов от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России начался в акватории Невы в районе Благовещенского моста. Затем его действо перенесется на Кронштадтский рейд и в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь. Непосредственное участие в параде принимают более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки, 41 летательный аппарат. На Неве возглавит парадный строй воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".
Среди кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде — новейшая неатомная подводная лодка "Кронштадт", фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", атомный подводный крейсер "Смоленск", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", патрульный корабль "Василий Быков". Впервые для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербург зашли иностранные корабли — фрегат ВМС Индии "Таркаш", эсминец "Сиань" ВМС Китая.
Ранее в воскресенье Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил с праздником экипажи. В Кронштадте праздничные мероприятия открылись в 08:00 мск молебном в Морском соборе во имя покровителя всех моряков Святителя Николая Чудотворца. В Санкт-Петербурге праздник начался в 09:30 мск с церемонии открытия Дня ВМФ на борту крейсера "Аврора".
Путин традиционно посещает военно-морские парады в городе на Неве. На этот раз он прибыл в Санкт-Петербург на день раньше. В субботу в Ленинградской области Путин принял участие в мемориальном мероприятии — спустился в батискафе на дно Финского залива и почтил память погибших в Великую Отечественную войну недалеко от острова Гогланд подводников. Позже он также встретился с семьями подводников, погибших в результате недавнего пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Что касается парада, то за ним, наряду с тысячами петербуржцев и гостей города, будут наблюдать пять семей с детьми, пострадавших от паводка в Иркутской области. Глава государства пригласил их на это красочное и торжественное мероприятие на встрече, которая состоялась в четверг в Кремле.
ТАСС: последние новости
Путин встретился с членами семей погибших в Баренцевом море офицеров-подводников Эксперт: все выиграют от запуска поездов из Украины в Крым, но гарантий безопасности нет Макрон заявил, что его встреча с Путиным состоится в форте Брегансон 19 августа
Комментарии1
Политика , Армия , Войска , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пообещали осень в начале августа2
Пранкеры позвонили опальному генералу от имени Зеленского42
Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому24
Какие тайны хранит «Зона 51» ВВС США4
Крым сделал заявление об авиасообщении с Украиной151
Видео
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
01:01
Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому
Политика В мире
00:51
Как Юлия Меньшова ссорилась со звездами
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Митинг в Москве: Запад отреагировал на массовые задержания
В мире Происшествия
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
01:02
«Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?»
Происшествия
00:15
Почему музыканты выбирают РФ, а не Латвию
Шоу-бизнес Статьи
03:24
В США сорвали санкции против «Северного потока-2»
В мире США
02:41
КНДР отпустила задержанное судно из РФ
В мире Политика
01:19
В Сербию доставили российские бронетранспортёры
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение