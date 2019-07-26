Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александра Левченко о том, что «хорватский сценарий» якобы мог бы помочь в урегулировании конфликта в Донбассе.
«Хорватский сценарий» для Донбасса — не более, чем пустая фантазия», — написал Пушков в Twitter.
Сенатор подчеркнул, что ввести миротворцев ООН невозможно без согласия провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«А попытка ввести туда войска НАТО вызовет чудовищное обострение конфликта и вовлечение альянса в военные действия. Послы Украины плохо понимают, о чем говорят», — заключил сенатор.
Левченко ранее заявил, что «хорватский сценарий» мог бы помочь урегулировать ситуацию в Донбассе. По мнению дипломата, это