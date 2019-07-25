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Жириновский спрогнозировал новый 1917-й 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Россия будущего, беспредел эвакуаторщиков, 2021-й как новый 1917-й — эти и другие темы Владимир Жириновский затронул во время недавнего выступления в Госдуме.
Он рассказал о предложении снизить возраст голосования до 16 лет. То, что это не разрешено до сих пор, — несправедливо и социальный перекос, так как нынешняя молодежь становится сознательной рано, а неспособность голосовать подогревает ее недовольство выборами.
Также Жириновский назвал точечную застройку одной из самых больших проблем столицы («москвичи солнца не видят»), выступил за партийную демократию там («единственном регионе, где только одномандатники»), а также за то, чтобы избирательные участки по всей стране были оборудованы электронными урнами — так результаты точнее, в частности, результаты ЛПДР лучше.
Политик посетовал на дороговизну образования («до 700 тысяч в год!»), проблемы со здоровым питанием в Москве, обилие черных риэлторов и беспредел эвакуаторщиков, выступил за возвращение исторических названий улиц и тому подобного.
Лидер ЛДПР выразил понимание самовыдвижением кандидатов на выборы, но осудил, связав с потерей партией власти популярности и со страхом самовыдвиженцев потерять голоса по этой причине.
«Кандидаты от ЛДПР — простые граждане, средний класс. Нет детей олигархов, родственников чиновников. Все с образованием, хотят менять жизнь к лучшему. Было бы хорошо, если бы вся страна была такой», — отметил он.
Жириновский призвал к переходу к парламентской демократии на всех уровнях власти, а тот факт, что это стопорится, объяснил дурным опытом — Михаил Ходорковский в начале 2000-х скупал депутатов, чтобы стать премьер-министром с полномочиями шире президентских.
Кроме того, Владимир Жириновский прокомментировал вопрос недопуска ряда кандидатов к выборам в Мосгордуму — допущены должны быть все, а остальное решат избиратели. При этом политик осудил и самих недопущенных. По его словам, они — радикалы, хотят сдать страну и жить в 30-миллионной Московии.
«Но мы-то не хотим. Они сами вызывают отторжение от себя. В масштабах страны они получат 1-2%», — отметил лидер ЛДПР.
Наконец, Жириновский предсказал, что 2021 год будет чрезвычайно напряженным — большевики нового разлива могут воспользоваться тем, что положение граждан во всем мире не удается улучшить.
Комментарии5
Политика , Владимир Жириновский , Михаил Ходорковский , Мосгордума , Госдума , ЛДПР
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