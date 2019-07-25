Россия прокомментировала задержание танкера 

В МИД России заявили, что Москва примет «адекватные меры» после выяснения обстоятельств задержания российского нефтяного танкера на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломатов, если россиян взяли в заложники, инцидент будет квалифицирован как грубейшее нарушение международного права.
«Последствия не заставят себя ждать», — заверили в МИД.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский нефтяной танкер NEYMA. На странице СБУ в Facebook утверждается, что танкер блокировал украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года, после чего были задержаны 24 украинских моряка.
В СБУ заявили, что 24 июля танкер зашел в порт Измаил под флагом РФ и под новым названием — NIKA SPIRIT. Украинские следователи, прокуроры и пограничники допросили членов команды, провели на танкере обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. В СБУ подчеркнули, что считают судно вещественным доказательством, поэтому готовят ходатайство в суд о его аресте.