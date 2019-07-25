Россия прокомментировала задержание танкера 

По словам дипломатов, если россиян взяли в заложники, инцидент будет квалифицирован как грубейшее нарушение международного права.

В СБУ заявили, что 24 июля танкер зашел в порт Измаил под флагом РФ и под новым названием — NIKA SPIRIT. Украинские следователи, прокуроры и пограничники допросили членов команды, провели на танкере обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. В СБУ подчеркнули, что считают судно вещественным доказательством, поэтому готовят ходатайство в суд о его аресте.