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Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова 

RT на русском + ещё 21 28 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева. Ранее родители мальчика опубликовали видеозапись с рассказом ребёнка о его мечте охранять чеченского лидера.
«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире», — написал Кадыров в Instagram.
По его словам, мальчик полон смелости, решимости и отваги, готов встать за главу республики горой и отразить любую атаку.
Он также рассказал, что из фонда Ахмата Кадырова Магомеду-Эми выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие купили в детском магазине.
Кроме того, Газиеву назначили куратора.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Ахмат Кадыров , Чеченская Республика
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