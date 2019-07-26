Уровень доверия Путину достиг максимума с начала года

Уровень одобрения деятельности президента России составил 65,2%, уровень доверия Владимиру Путину достиг максимума с начала года и составил 73%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

ВЦИОМ представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 15 по 21 июля положительно скорректировался до 65,2%. … На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73% респондентов (не доверяют 23,8%)», — говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 31%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 15 по 21 июля, занимают Сергей Шойгу (13,7%) и Сергей Лавров (10,3%).

Опрос проведен с мая по июль 2019 года посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%.

Весной глава ВЦИОМ назвал сенсационными результаты майского опроса доверия Путину. Тогда уровень одобрения деятельности президента составил 66%, о своем доверии Путину заявили 72,3% опрошенных.