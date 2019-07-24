«Это неправильно, это даже странновато»: Путин о ликвидации последствий паводка

Главы регионов не должны уклоняться от работы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области Президент поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко , кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Мутко ответил, что формально ее возглавляет председатель правительства региона. «Это неправильно, это даже странновато», — заявил на это Путин. Вице-премьер сказал, что 22 июля было решено передать руководство комиссией губернатору Иркутской области Сергею Левченко «Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — прокомментировал слова Мутко президент.