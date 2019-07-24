МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии

В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке. Как отмечается, власти Латвии заявили о его угрозе «независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины ». Сайт признали нарушающим положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях.

«В связи с этим хотелось бы отметить, что сам Евросоюз (…) предпочитает не замечать систематические нарушения свободы выражения мнения входящими в него странами-членами», — указывается в заявлении.

МИД понадеялся на то, что решение Риги осудят международные организации, а также представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

РИА Новости отмечает, что ранее в странах Прибалтики произошло несколько инцидентов с российскими СМИ. В частности, в июле суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке «Sputnik Литва». До этого, в мае, в аэропорту задержали шеф-редактора издания Марата Касема. Ему запретили въезд в страну на пять лет, назвав его угрозой национальной безопасности.

Ранее в июле в МИД пригрозили британским СМИ, работающим в России. Отмечалось, что они могут столкнуться с зеркальными мерами после того, как телеканал RT и агентство Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.