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МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Латвия пытается зачистить свое информационное пространство от независимых и не подконтрольных государству СМИ. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.
В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке. Как отмечается, власти Латвии заявили о его угрозе «независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины». Сайт признали нарушающим положение Евросоюза от 17 марта 2014 года о санкциях.
«В связи с этим хотелось бы отметить, что сам Евросоюз (…) предпочитает не замечать систематические нарушения свободы выражения мнения входящими в него странами-членами», — указывается в заявлении.
МИД понадеялся на то, что решение Риги осудят международные организации, а также представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.
РИА Новости отмечает, что ранее в странах Прибалтики произошло несколько инцидентов с российскими СМИ. В частности, в июле суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке «Sputnik Литва». До этого, в мае, в аэропорту задержали шеф-редактора издания Марата Касема. Ему запретили въезд в страну на пять лет, назвав его угрозой национальной безопасности.
Ранее в июле в МИД пригрозили британским СМИ, работающим в России. Отмечалось, что они могут столкнуться с зеркальными мерами после того, как телеканал RT и агентство Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
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Комментарии
Политика , МИД , ЕС , ОБСЕ , РИА Новости , ИА Sputnik , Russia Today , Латвия
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