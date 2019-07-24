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Лавров рассказал об отношениях России с Латинской Америкой 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова развивать взаимовыгодные отношения со странами Латинской Америки, в отличие от США, пытающихся навязать свои правила. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
«Слышать утверждения о том, что кто-то из восточного полушария не может иметь партнёров в западном и наоборот из уст представителей США, честно говоря, просто смешно», — отметил Лавров.
Он также напомнил о том, где на карте присутствуют военные базы США и Великобритании.
«Мне кажется, для серьёзного разговора почва отсутствует», — приводит его слова РИА Новости.
Лавров подчеркнул, что российский президент Владимир Путин не раз говорил о готовности Москвы развивать с Латинской Америкой и Карибским регионом взаимовыгодные, равноправные отношения.
«Если любая из этих стран, как и любая из стран другого региона, готова, проявляет интерес именно к такого рода равноправному взаимодействию, за нами дело не стоит», — добавил министр.
При этом он подчеркнул, что Москва категорически отвергает попытки навязать кому бы то ни было свои порядки и ценности.
Ранее Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом.
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Политика , Бруно Родригес , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Куба , США
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