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«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: © Егор Алеев/ТАСС
Цены на кондитерские изделия в российских магазинах могут вырасти на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Марину Петрову.
"В зависимости от категории продукции изделия подорожают на 5-7%. На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей", — приводит газета слова замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой.
Как уточнила "Известиям" исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова, НДС вырастет примерно через полгода. По ее мнению, стоимость сырья для изготовления кондитерских изделий может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла.
Ранее в среду Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее до 20%. Норма принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%.
Согласно данным, которые привел глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету 4,5-5 млрд руб. Норма вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона в случае его принятия, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.
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Источник: Москва отмечает тенденцию возвращения Киева в правовое поле Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России Кадыров сообщил, что назначил шестилетнего мальчика своим охранником
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Политика , Законопроекты , Екатерина Нестерова , Марина Петрова , Андрей Макаров , Госдума , газета "Известия"
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