«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

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Цены на кондитерские изделия в российских магазинах могут вырасти на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Марину Петрову "В зависимости от категории продукции изделия подорожают на 5-7%. На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей", — приводит газета слова замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марины Петровой. Как уточнила "Известиям" исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова , НДС вырастет примерно через полгода. По ее мнению, стоимость сырья для изготовления кондитерских изделий может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла. Ранее в среду Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее до 20%. Норма принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%. Согласно данным, которые привел глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров , отмена льготы по НДС для пальмового масла даст бюджету 4,5-5 млрд руб. Норма вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона в случае его принятия, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.