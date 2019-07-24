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В России ответили на заявление Украины по морякам 

Рамблер 59 минут назад
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не подтвердила слова украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о достигнутых договоренностях по освобождению украинских моряков. Об этом сообщает ТАСС.
Москалькова сообщила, что ее украинская коллега обратилась через МИД России в ФСБ с просьбой заменить морякам меру пресечения на поручительство, предложив себя в качестве поручителя, но решения по этому вопросу пока нет.
«Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно», — сказала омбудсмен.
Ранее в среду украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутых договоренностях по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской государственной границы. Она заявила, что оформляются «последние документы» для освобождения, и в скором времени моряки окажутся на родине.
Политика , Видео , Людмила Денисова , Татьяна Москалькова , ФСБ , МИД
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