В России ответили на заявление Украины по морякам

Москалькова сообщила, что ее украинская коллега обратилась через МИД России ФСБ с просьбой заменить морякам меру пресечения на поручительство, предложив себя в качестве поручителя, но решения по этому вопросу пока нет.

«Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно», — сказала омбудсмен.

Ранее в среду украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутых договоренностях по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской государственной границы. Она заявила, что оформляются «последние документы» для освобождения, и в скором времени моряки окажутся на родине.