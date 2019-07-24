Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год

Политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов составили седьмой интегральный рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Общий рейтинг вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг, экспертный рейтинг.

"Первая двадцатка так или иначе меняется", — сообщил Мартынов на пресс-конференции, посвященной рейтингу.

По его словам, топ-50 — это ядро самых активных депутатов.

По словам Мартынова, в этом созыве наблюдается большая текучка, некоторые депутаты ушли, многие переходят на другую работу в исполнительную власть.

Он отметил, что депутат Гаврилов вошел в рейтинг на фоне ситуации во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.

Ранее инцидент с депутатом Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.