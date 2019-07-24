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Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов составили седьмой интегральный рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы". Общий рейтинг вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг, экспертный рейтинг.
В топ-10 эффективных депутатов Госдумы вошли Павел Крашенинников, Сергей Гаврилов, Ярослав Нилов, Антон Гетта, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Виталий Милонов, Леонид Слуцкий.
"Первая двадцатка так или иначе меняется", — сообщил Мартынов на пресс-конференции, посвященной рейтингу.
По его словам, топ-50 — это ядро самых активных депутатов.
По словам Мартынова, в этом созыве наблюдается большая текучка, некоторые депутаты ушли, многие переходят на другую работу в исполнительную власть.
Он отметил, что депутат Гаврилов вошел в рейтинг на фоне ситуации во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.
Ранее инцидент с депутатом Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Комментарии4
Политика , Анатолий Аксаков , Алексей Мартынов , Сергей Гаврилов , Дмитрий Гусев , Павел Крашенинников , Ирина Яровая , Антон Гетта , Петр Толстой , Леонид Слуцкий , Виталий Милонов , Ярослав Нилов , Андрей Макаров , Госдума , КПРФ , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости
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