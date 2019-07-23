Зурабишвили призвали извиниться перед Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна принести извинения России за высказывания об оккупации грузинских территорий. Об этом, как сообщает «Лента.ру», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».

«Заявление с ее стороны, что Россия — агрессор, Россия оккупировала территории грузинские, недопустимо. (…) Если публично нахамили, за это надо публично отвечать», — сказал Володин.

Он добавил, что поведение Тбилиси недопустимо, тем более, что Грузия «кроме добра, от России ничего не получила».

В июне в Грузии прошли массовые антироссийские митинги после инцидента в парламенте страны, когда российский депутат занял место спикера парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. На фоне антироссийских настроений президент РФ Владимир Путин ввел запрет на гражданское авиасообщение с Грузией.