Совфед оценил слова Трампа о диалоге с Россией

Он заявил, что все искусственные препятствия создавала американская сторона посредством распространения идеи о том, что "Россия якобы нарушила Договор РСМД".

Джабаров отметил, что российская сторона никаких препятствий не создает. Сенатор добавил, что Кремль всегда был готов к переговорам.

Член Совфеда также отметил важность разрешения ситуации с ДРСМД, поскольку он важен для дальнейшего диалога России и США.

Ранее сообщалось, что Трамп оценил важность диалога с Россией.