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Совфед оценил слова Трампа о диалоге с Россией 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова президента США Дональда Трампа о необходимости диалога с Россией. Об этом сообщает RT.
Он заявил, что все искусственные препятствия создавала американская сторона посредством распространения идеи о том, что "Россия якобы нарушила Договор РСМД".
Джабаров отметил, что российская сторона никаких препятствий не создает. Сенатор добавил, что Кремль всегда был готов к переговорам.
Член Совфеда также отметил важность разрешения ситуации с ДРСМД, поскольку он важен для дальнейшего диалога России и США.
Ранее сообщалось, что Трамп оценил важность диалога с Россией.
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