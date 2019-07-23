РФ представила концепцию безопасности в Персидском заливе

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МИД России презентовал Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов презентовал во вторник российскую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая призвана способствовать созданию механизма сотрудничества в регионе. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
"В контексте изложения российских идей в отношении путей стабилизации обстановки в Персидском заливе было акцентировано, что только создание подлинно инклюзивной системы региональной безопасности может стать основой обеспечения достойного будущего всех народов этого стратегически важного района мира. Главные принципы, положенные в основу Концепции, — поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, прежде всего Устава ООН и резолюции ее Совета Безопасности. Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона", — информировали в министерстве.
Россия призывает международное сообщество рассмотреть инициативу по созданию демилитаризованных зон в регионе Персидского залива.
"В качестве предварительных идей, требующих дополнительного обсуждения и проработки, Россия представляет следующие соображения по пакету мер безопасности, доверия и контроля. Применительно к ситуации в зоне Персидского залива расположенные в этом регионе государства и внерегиональные стороны… заключают соглашения по контролю над вооружениями, включающие, например, создание демилитаризованных зон, запрещение дестабилизирующих накоплений обычных вооружений, в том числе противоракетных, сбалансированное сокращение вооруженных сил всеми сторонами, заключают соглашения о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком, оргпреступностью", — говорится в документе.
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Политика , Ближний Восток , Видео , Михаил Богданов , ООН , МИД
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