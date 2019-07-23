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Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону благодаря инициированным Осло переговорам, Москва надеется, что президент страны Николас Мадуро и оппозиция в итоге договорятся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По Венесуэле, мне кажется, ситуация меняется в лучшую сторону. Изначально было несколько инициатив. Так называемая Международная контактная группа (МКГ), которую продвигал Европейский союз, была сплочена на основе ультиматума: срочно провести президентские выборы, и тогда все будет хорошо. "Механизм Монтевидео" — Боливия, Мексика, Уругвай, Карибское сообщество (КАРИКОМ) — выступал за то, чтобы правительство и оппозиция вступили в диалог и договорились между собой без каких-либо предварительных условий. Это гораздо более перспективная позиция, которая больше вписывается в нормы международного права", — сказал Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
Как отметил министр, "после безуспешных попыток наскоком, извне спровоцировать очередную "цветную революцию" ситуация перешла в то, что мы называем "процессом Осло".
"Этот процесс нацелен на достижение договоренностей, компромиссов между правительством и оппозицией. Здравый смысл постепенно начинает превалировать. Учитывая позитивные комментарии президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционеров по поводу того, как идет переговорный процесс, надеюсь, что может быть достигнута договоренность, которая всех устроит. Это будет, прежде всего, в интересах венесуэльского народа", — сказал Лавров.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Политика , Николас Мадуро , Хуан Гуаидо , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Russia Today , Боливия , Венесуэла , Мексика , Москва , Уругвай
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