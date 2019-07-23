Володин предупредил об угрозе нового кризиса в ПАСЕ

Вячеслав Володин. Поскольку права национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы так и не нашли отражения в регламенте организации, они могут быть подвергнуты сомнениям уже в ходе работы ПАСЕ, что неизбежно приведет ее к очередному кризису, считает спикер Госдумы

"Что будет в будущем? Время покажет. Могу лишь сказать одно, на данный момент мы считаем, что решения приняты правильные, и (мы) вернулись (РФ в ПАСЕ) именно исходя из как раз учета здравого смысла большинства, которое поддержало резолюцию, которая гарантирует равные права национальным делегациям. Но, так как пока эти все решения не отражены в регламенте ПАСЕ, это всё может быть подвергнуто сомнениям и измениться уже в ходе работы Парламентской Ассамблеи. Если это произойдёт, это будет кризис организации", — отметил Володин.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.