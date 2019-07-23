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Лавров призвал США снять блокаду с Кубы 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Торговая блокада Кубы со стороны США абсолютно неприемлема и не имеет перспектив, большинство стран мира выступают за ее отмену. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ и телеканалу RT.
"Подавляющее большинство — более 190 государств — каждый год голосует за резолюцию, требующую отменить торговое эмбарго против Кубы. США в одиночестве или с двумя-тремя своими ближайшими союзниками (и то это бывает очень редко) голосуют против этой резолюции. Хочу еще раз подчеркнуть, что не вижу перспективы у такой политики, — отметил Лавров. — Убежден, что в конечном итоге США осознают тупиковость этой линии. Им же будет полезнее вести дела так, как это положено делать с равноправными государствами. Никто в мире не поддерживает эту политику".
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что антикубинские санкции США, которые они то ослабляют, то вновь ужесточают, действуют в течение последних 60 лет. Он подчеркнул, что подобное поведение абсолютно неприемлемо.
Кроме того, отметил глава МИД РФ, "задействованием третьей главы закона Хелмса — Бёртона США в очередной раз показали всем, что они пренебрегают международным правом и пытаются экстерриториально распространять свои собственные законы на всех других. Это печально. Думаю, эта политика не имеет никакой перспективы", — резюмировал он.
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Комментарии
Политика , США , Сергей Лавров , МИД , Russia Today , Куба
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