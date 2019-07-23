МИД ответил на антироссийские выпады ЕС

В МИД России отреагировали на заявление еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидиса по ситуации с правами человека в России.

«Прозвучавшие оценки правочеловеческой ситуации в России с выпячиванием сюжета об украинских «политзаключенных» расцениваем как предвзятые и нацеленные на подыгрывание той части политических сил в ЕС, которая заинтересована в дальнейшей демонизации нашей страны и сохранении нынешнего ненормального состояния отношений Россия-ЕС», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В ведомстве заявили, что «повышенный и явно нездоровый интерес» к ситуации с правами человека в России «не может не вызывать недоумения» на фоне многочисленных проблем в этой сфере в Европе.

В МИД напомнили, что в странах ЕС «продолжает набирать обороты волна реабилитации нацизма, которая открывает путь распространению расизма, ксенофобии и антисемитизма».

«Нарушаются права мигрантов и национальных меньшинств. В ряде стран ЕС сохраняется позорное для современной Европы явление «безгражданства». Вызывает опасение и ситуация с соблюдением свободы СМИ и прав журналистов», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты назвали «двойными стандартами» отсутствие критической реакции со стороны ЕС на принятые на Украине законы об образовании и государственном языке и отсутствие свободы СМИ в этой стране.

«Судебный процесс над руководителем портала «РИА Новости — Украина» Кириллом Вышинским, которого держат под стражей с мая 2018 года по абсурдному обвинению в госизмене за его профессиональную деятельность, — прямое тому свидетельство», — подчеркнули в МИД.

В министерстве добавили, что «антироссийские выпады» не способствуют нормализации и развитию отношений между Россией и Евросоюзом.