Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" в Крыму, что по своей сути является вмешательством во внутренние дела другого государства и манипуляцией, заявил РИА Новости лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Ранее советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что Украина при президенте Владимире Зеленском вернется к вопросу о включении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" в Крыму.
"У нас свое государство — Россия. Крымские татары полноценно интегрировались как граждане Российской Федерации, живя в российском Крыму, поэтому нам нет никакого дела, что там обещают представители новой украинской власти", — сказал Ниметуллаев.
По его словам, у Украины было 23 года, чтобы хоть что-то сделать для крымских татар, но реальные изменения к лучшему стали ощущаться только после воссоединения полуострова с Россией.
"Теперь все заявления Киева по Крыму и национальной автономии — не более чем вмешательство во внутренние дела другого государства, заигрывание с крымско-татарским народом и манипуляция. Украина и Россия — это один народ, поэтому я надеюсь, что рано или поздно все политические спекуляции сойдут на нет, и между странами возобновятся братские и дружественные отношения", — сказал Ниметуллаев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".