Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию

Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" в Крыму , что по своей сути является вмешательством во внутренние дела другого государства и манипуляцией, заявил РИА Новости лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев

Ранее советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что Украина при президенте Владимире Зеленском вернется к вопросу о включении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" в Крыму.

"У нас свое государство — Россия. Крымские татары полноценно интегрировались как граждане Российской Федерации, живя в российском Крыму, поэтому нам нет никакого дела, что там обещают представители новой украинской власти", — сказал Ниметуллаев.

По его словам, у Украины было 23 года, чтобы хоть что-то сделать для крымских татар, но реальные изменения к лучшему стали ощущаться только после воссоединения полуострова с Россией.

"Теперь все заявления Киева по Крыму и национальной автономии — не более чем вмешательство во внутренние дела другого государства, заигрывание с крымско-татарским народом и манипуляция. Украина и Россия — это один народ, поэтому я надеюсь, что рано или поздно все политические спекуляции сойдут на нет, и между странами возобновятся братские и дружественные отношения", — сказал Ниметуллаев.