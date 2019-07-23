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РФ вручила Южной Корее ноту 

Рамблер 7 минут назад
Россия направила ноту военному атташе Южной Кореи в связи с инцидентом в Японском море, передает «Интерфакс» со ссылкой на командующего Дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.
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Кобылаш заявил, что Минобороны РФ отвергает обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства. Он заявил, что южнокорейские истребители пытались помешать совместному патрулированию стратегических бомбардировщиков России и Китая над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.
Кроме того, командующий Дальней авиацией заявил, что южнокорейские истребители не открывали предупредительный огонь, иначе получили бы «адекватный ответ».
По словам Кобылаша, российские самолеты строго следовали заявленному маршруту, и до «спорных островов» оставалось еще 25 км.
В связи с этим он назвал поведение южнокорейских истребителей «воздушным хулиганством».
Ранее Южная Корея сообщила, что российский самолет дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем в районе группы островов Лианкур. Япония, которая считает эту территорию своей, выразила протест в связи с инцидентом Москве и Сеулу.
Комментарии57
Политика , Видео , Сергей Кобылаш , Министерство обороны , Интерфакс , Южная Корея , Сеул
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