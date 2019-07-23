РФ вручила Южной Корее ноту

Кобылаш заявил, что Минобороны РФ отвергает обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства. Он заявил, что южнокорейские истребители пытались помешать совместному патрулированию стратегических бомбардировщиков России и Китая над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Кроме того, командующий Дальней авиацией заявил, что южнокорейские истребители не открывали предупредительный огонь, иначе получили бы «адекватный ответ».

По словам Кобылаша, российские самолеты строго следовали заявленному маршруту, и до «спорных островов» оставалось еще 25 км.

В связи с этим он назвал поведение южнокорейских истребителей «воздушным хулиганством».

Ранее Южная Корея сообщила, что российский самолет дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем в районе группы островов Лианкур. Япония, которая считает эту территорию своей, выразила протест в связи с инцидентом Москве и Сеулу.