В ВКС отреагировали на действия Сеула

ВКС РФ: действия летчиков ВВС Южной Кореи оцениваются как воздушное хулиганство

Действия летчиков Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи при сопровождении российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей оцениваются как воздушное хулиганство. Об этом во вторник сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш

"Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", — сказал командующий.

Как отметил Кобылаш, на данный момент все самолеты ВКС России, принимавшие участие в совместном патрулировании, "совершили посадку на аэродромах базирования".