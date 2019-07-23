В ВКС отреагировали на действия Сеула

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ВКС РФ: действия летчиков ВВС Южной Кореи оцениваются как воздушное хулиганство 

ТАСС 30 минут назад
Действия летчиков Военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи при сопровождении российских и китайских самолетов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей оцениваются как воздушное хулиганство. Об этом во вторник сообщил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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"Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", — сказал командующий.
Как отметил Кобылаш, на данный момент все самолеты ВКС России, принимавшие участие в совместном патрулировании, "совершили посадку на аэродромах базирования".
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Политика , Армия , Видео , Сергей Кобылаш , Южная Корея
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