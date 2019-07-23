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Сеул пригрозил России жесткими мерами 

Рамблер 7 минут назад
Власти Южной Кореи пригрозили России жесткими мерами в случае повторного нарушения российскими самолетами воздушного пространства страны, пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Ёнхап».
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