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Сеул пригрозил России жесткими мерами
Рамблер
7 минут назад
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Власти
Южной Кореи
пригрозили
России
жесткими мерами в случае повторного нарушения российскими самолетами воздушного пространства страны, пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство «Ёнхап».
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