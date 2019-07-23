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Госдума назначила Затулина своим спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Госдума во вторник приняла постановление о назначении депутата Константина Затулина специальным представителем нижней палаты парламента по вопросам миграции и гражданства.
Затулин занимает пост первого зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, входит в состав фракции "Единая Россия". До этого решением Совета Думы к компетенции комитета по делам СНГ были отнесены вопросы гражданства.
Ранее Затулин сообщил ТАСС, что намерен на новом посту уделить внимание эффективному продвижению идей репатриации и предоставления гражданства соотечественникам, снятию препятствий в этой области. По его словам, сейчас в сфере миграционного законодательства важно ускорить процесс принятия решений, "выступить стороной в переговорах и согласовании с правительством, администрацией президента".
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Политика , Константин Затулин , Администрация Президента РФ , Единая Россия , Госдума , ИТАР-ТАСС
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