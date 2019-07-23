Кто будет проверять условия содержания животных 

С 2020 года Россельхознадзор начнёт выдавать лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях, а также контролировать соблюдение требований к их содержанию в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах. А законопослушность владельцев диких зверей и птиц, содержащихся в неволе, станет отслеживать Росприроднадзор.
Такими полномочиями эти федеральные службы наделяются постановлением Правительства, которое вступает в силу 23 июля. Документ подготовлен в рамках положений закона об ответственном обращении с животными, который был принят в декабре прошлого года.
Помимо государственного надзора, этим законом предусмотрена возможность и общественного контроля в этой сфере. Так, граждане могут добровольно помогать властям в деле защиты братьев наших меньших в качестве общественных инспекторов. Для этого им нужно получить удостоверения. Форму и порядок их выдачи установит Минприроды, следует из постановления. Также ведомство определит порядок организации деятельности общественных инспекторов и их взаимодействия с органами госнадзора.