«Мы Карелию не продавали»: соратник Ельцина ответил на обвинения

Президент России Борис Ельцин никогда не имел намерения продать Финляндии Республику Карелия — так бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис ответил на соответствующее утверждение бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова.

Искомое интервью Федоров дал финской газете Helsingin Sanomat. По его словам, российские власти даже называли предполагаемую цену — $15 млрд

«Я был в Финляндии осенью 1991 года, и мы точно обсуждали этот вопрос. Но политическое руководство России работало над этой темой за закрытыми дверями», — пояснил бывший глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, данный вопрос начал обсуждаться в июле 1991 года. Для этого властями была сформирована специальная комиссия, в которую вошли сам Федоров, глава МИД РСФСР Андрей Козырев , а также собственно Бурбулис. Комиссия занималась, в частности, тем, что формировала список регионов, где могут усилиться возникнуть и подвергнуться эскалации требования автономии.

В реестре была указана и так называемая «Утраченная Карелия» — территории, которые вошли в состав СССР после подписания в 1940 году Московского мирного договора между Москвой и Хельсинки. По словам Федорова, в этот список также вошли Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и часть границы с Китаем на реке Амур.

В прошлом месяце бывший украинский дипломат Олег Волошин уверен, что вхождение Крыма в состав Украины было лишь вопросом времени. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, передает ФАН.

Волошин отметил, что, если бы в 90-е годы в России правил бы не «компромиссный и признавший условные границы государств» Ельцин, то регион стал бы российским еще тогда.

Летом прошлого года музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился своими размышлениями о Крыме во время записи передачи «Особое мнение». Макаревич считает, что политики могли пойти иным путем перед тем, как присоединить Крым к России в 2014 году.

«Можно было найти другие пути. Купить его. Договориться, я грубо говорю, найти способ», — указал музыкант, добавив, что он бы мог отдыхать в Крыму, если бы он был приобретен Россией. Сейчас же Макаревич в Крым не ездит.

Он также считает, что неверно было присоединять Крым по результатам проведенного среди населения референдума, назвав возможность провести такой референдум среди крымчан следствием «двойных стандартов» в политике.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в ответ на это указал, что вряд ли в начале карьеры Макаревич «мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре». По мнению политика, для творческого человека такие ремарки — это крах, передает НСН.

«Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять», — резюмировал Иоффе.

Кто-то, по словам Цекова, хорошо пишет музыку и поет, а кто-то хорошо разбирается в политике и истории, «и это, как правило, разные люди».

По мнению сенатора, Макаревич доказал эту гипотезу своими высказываниями о Крыме, продемонстрировав свое «поверхностное представление об истории полуострова».

Цеков подчеркнул, что музыкант Макаревич не понимает, что происходило в Крыму в период его подчинения «незалежной» Украине. По словам законотворца, «если бы Макаревич действительно был глубоко образованным человеком, подобных глупых заявлений он не делал бы».

Кроме того, полагает парламентарий, еще надо разобраться, кто кому должен заплатить. Он добавил, что Киев не дал Симферополю провести референдум по поводу дальнейшей судьбы полуострова после распада СССР в 1991 году.

«Хотя по закону мы имели право провести референдум и определиться, с кем хотим быть. Фактически все эти годы в составе Украины Киев нас оккупировал. Она захватила нас и все эти годы эксплуатировала, разрушая все то, что осталось от СССР», — отметил член верхней палаты парламента, добавив, что платить за 20 лет господства в Крыму должна Украина.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.