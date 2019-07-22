Niezależna: мир смирился с Крымом, на очереди Белоруссия

На сегодняшний день Россия в состоянии «в белых перчатках» аннексировать полностью зависимую от неё в финансовом плане Белоруссию , пишет польский журналист Конрад Высоцкий . В издании Niezależna он заявляет: Западная Европа больше не намерена изолировать Россию из-за Крыма , поэтому Кремль может заняться завершением очередной операции под кодовым названием «Белоруссия».

«События последних дней, кажется, подтверждают горькую правду о том, что большинство стран Западной Европы смирились с аннексией Крыма* Россией и не будут в связи с этим и дальше изолировать империю Владимира Путина на международной арене. Не видя политического сопротивления, Кремль доводит до конца широкомасштабную операцию под кодовым названием «Белоруссия». Её цель состоит в том, чтобы стереть эту страну с карты Европы», — пишет польский журналист Конрад Высоцкий.

Конечно, дело касается возвращения России права голоса в ПАСЕ, которого её лишили в 2014 году после нелегальной оккупации Крыма. Это случилось, несмотря на то что Россия регулярно отвергает призывы отказаться от оккупации, более того, она «вооружает полуостров и сеет там политический террор», подчёркивает автор. По иронии судьбы главная идея этого учреждения — защита прав человека, добавляет он.

Россия прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что раз Запад по-своему принял оккупацию полуострова, официально принадлежащего Украине, то Москва не должна ожидать никакой решительной реакции центров европейской власти — Берлина, Брюсселя и Парижа — в случае ревизии границ на «старом континенте», объясняет журналист. Этот вариант Кремль уже опробовал в Грузии, где на протяжении нескольких лет армия Российской Федерации последовательно передвигала пограничные столбы внутрь страны, утверждает он.

«Однако к настоящему моменту ситуация намного проще и не требует партизанских действий под луной, потому что дело касается Белоруссии. Любое действие России в отношении этой страны определяется положениями договора о Союзном государстве, который регулирует сотрудничество обеих стран практически во всех областях. Более того, Белоруссия полностью зависима от России в финансовом плане, и этот процесс будет лишь усугубляться — следовательно, мы имеем готовый рецепт аннексии в белых перчатках, без единого выстрела и вооружённого вмешательства», — обращает внимание польский журналист.

Автор отмечает, что не все отдают себе отчёт в том, что аннексия Белоруссии откроет Владимиру Путину возможность оставаться у власти ещё дольше. Нынешний президентский срок лидера Российской Федерации заканчивается в 2024 году, и официально он не может быть переизбран. Но если бы на карте Европы появилось новое образование, очевидно, что возглавил бы его Путин. В таком случае счётчик президентского срока обнулился бы, объясняет он.

«Одновременно президентский дворец в Минске должен будет освободить Александр Лукашенко. Скорее всего Батька со своей политической верхушкой перейдут на менее видные должности. Возможно, минский дворец будет переименован во вторую официальную резиденцию Путина, куда бы он приглашал менее желанных гостей», — рассуждает Высоцкий.

Знаменательными, однако, являются слова Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии:

«Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, — ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу».

Но уже вскоре Лукашенко не надо будет заботиться о таких дилеммах. Всеми вопросами займётся центр в Кремле.

Президенту Белоруссии только и останется что напевать слова гимна Союзного государства, утверждённого в декабре 2018 года: «Всегда беречь мы братство будем. И никогда не предадим. Заветы предков не забудем. Союз наш нерушим», — резюмирует польский журналист Конрад Высоцкий.

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* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ)