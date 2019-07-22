Памфилова: ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Элла Памфилова. Процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством. Об этом заявила в понедельник глава ЦИК "Законом это не предусмотрено. Если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, они могут подать друг на друга в суд. Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются — кто кого", — сказала она в интервью радиостанции "Коммерсант FM", отвечая на соответствующий вопрос. Согласно федеральному законодательству, перепроверка подписей, поданных в поддержку зарегистрированного кандидата, может быть проведена только по решению суда. Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ — 44 кандидата, от ЛДПР — 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" — 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко" , "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.