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Памфилова: ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Процедура перепроверки подписей в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не предусмотрена российским законодательством. Об этом заявила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова.
"Законом это не предусмотрено. Если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, они могут подать друг на друга в суд. Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются — кто кого", — сказала она в интервью радиостанции "Коммерсант FM", отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно федеральному законодательству, перепроверка подписей, поданных в поддержку зарегистрированного кандидата, может быть проведена только по решению суда.
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ — 44 кандидата, от ЛДПР — 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" — 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.
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Комментарии2
Политика , Элла Памфилова , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Центризбирком России
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