В Госдуме прокомментировали итоги выборов в Раду

"Выборы закончились тем, чего хотел Зеленский — получить полную власть. Похоже, что он возьмет власть с учетом мажоритариев, даже не входя в блок с Вакарчуком. Будет ли он далее действовать решительно или с оглядкой на националистов и так называемых "националпатриотов" — большой вопрос. Мы увидим это по тому, как он будет реализовывать свои возможности, в том числе в вопросе лишения неприкосновенности депутатов, которые могут ему помешать в достижении каких-то целей", — отметил Калашников.

Также депутат подчеркнул, что многое покажет политика Зеленского и его партии по ряду ключевых вопросов для страны — это отношения с Россией, обмен пленными, вопрос ДНР и ЛНР, статус русского языка, "либо это все закончится разговорами, и очередная провокация похоронит "минский" процесс еще на долгое время".

"Будет ли он реализовывать в полной мере возможности, данные ему, в том числе и законодательные, тоже будет многое значить. Я до последнего верил, что он, взяв власть, будет это делать, несмотря на то, что его "поклевывали" все, кому не лень. Оправдаются ли эти надежды — ближайшие месяцы покажут. Вообще-то говоря, он одержал победу, и в этом смысле это чего-то стоит", — добавил парламентарий.

Половина депутатского корпуса Рады (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.