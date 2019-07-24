В России ответили на угрозы Украины из-за выдачи паспортов жителям Донбасса

Российские парламентарии прокомментировали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о реакции киевских властей на выдачу паспортов жителям Донбасса.

Ранее Данилюк заявил, что Украина может ввести санкции против России и принять меры для усложнения процесса выдачи жителям региона российских паспортов.

Как заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов , российские власти не будут прекращать этот процесс. Он назвал выдачу паспортов суверенным правом России. Парламентарий подчеркнул, что с таким же успехом можно представить такой режим для граждан любого другого государства или отдельных его регионов. При этом Морозов отметил, что для жителей Донбасса это возможность получить защиту и поддержку, которой они лишены.

"А санкции — дело пустое. Ответим", — резюмировал он.

"Особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба", — цитирует его телеканал RT.

Депутат также добавил, что Украина не соблюдает Минские соглашения, но после любых российских инициатив обвиняет Москву в срыве договоренностей.

Сенатор Ольга Ковитиди назвала возможные санкции со стороны украинских властей "шагами в опасном направлении".

"Пагубная практика применения санкций не ведет к созиданию. Именно поэтому Украине чрезвычайно опасно наступать на одни и те же грабли. Партия "Слуга народа" должна оправдать свое название и обратить внимание на электоральные предпочтения граждан Украины, которые настроены на восстановление мира и диалог с Россией", — заявила она в разговоре с РБК.

При этом Ковитиди подчеркнула, что после победы Зеленского и выборов в Раду у Украины есть шанс начать все с чистого листа, поскольку новая власть получила большой кредит доверия от населения.

Паспорта для жителей Донбасса

В ноябре 2018 года Украина ограничила въезда для мужчин их России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.

В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней.

В ответ на возмущение со стороны Украины, российские власти подчеркнули, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.

Позже право на упрощенное получение российского гражданства получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий. В офисе президента Украины эту новость встретили "с грустью и негодованием".