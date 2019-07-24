Российские парламентарии прокомментировали заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о реакции киевских властей на выдачу паспортов жителям Донбасса.
Ранее Данилюк заявил, что Украина может ввести санкции против России и принять меры для усложнения процесса выдачи жителям региона российских паспортов.
Как заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов, российские власти не будут прекращать этот процесс. Он назвал выдачу паспортов суверенным правом России. Парламентарий подчеркнул, что с таким же успехом можно представить такой режим для граждан любого другого государства или отдельных его регионов. При этом Морозов отметил, что для жителей Донбасса это возможность получить защиту и поддержку, которой они лишены.
"А санкции — дело пустое. Ответим", — резюмировал он.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал циничным заявление Данилюка.
"Особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба", — цитирует его телеканал RT.
Депутат также добавил, что Украина не соблюдает Минские соглашения, но после любых российских инициатив обвиняет Москву в срыве договоренностей.
Сенатор Ольга Ковитиди назвала возможные санкции со стороны украинских властей "шагами в опасном направлении".
"Пагубная практика применения санкций не ведет к созиданию. Именно поэтому Украине чрезвычайно опасно наступать на одни и те же грабли. Партия "Слуга народа" должна оправдать свое название и обратить внимание на электоральные предпочтения граждан Украины, которые настроены на восстановление мира и диалог с Россией", — заявила она в разговоре с РБК.
При этом Ковитиди подчеркнула, что после победы Зеленского и выборов в Раду у Украины есть шанс начать все с чистого листа, поскольку новая власть получила большой кредит доверия от населения.
Паспорта для жителей Донбасса
В ноябре 2018 года Украина ограничила въезда для мужчин их России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.
В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней.
В ответ на возмущение со стороны Украины, российские власти подчеркнули, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.
Позже право на упрощенное получение российского гражданства получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий. В офисе президента Украины эту новость встретили "с грустью и негодованием".