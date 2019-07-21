Орешкин заявил, что не мог бы работать в правительстве Трампа

"Нет, я российский гражданин. Я и свою жизнь, и жизнь своих детей ассоциирую с Россией", — сказал Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, мог ли бы он работать в правительстве Трампа.

Орешкин добавил, что согласен с тезисом ряда экспертов о том, что "Америка перестала быть страной равных возможностей".

"На чем американская платформа развития держится: она держится на американской мечте. Где бы ты ни родился, даже за пределами США, если ты будешь хорошо работать, если ты будешь хорошо учиться, у тебя есть шанс", — сказал министр.

Орешкин добавил также, что не разделяет международный принцип экономической политики США.