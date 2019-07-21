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Орешкин заявил, что не мог бы работать в правительстве Трампа 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что не мог бы работать в правительстве президента США Дональда Трампа.
"Нет, я российский гражданин. Я и свою жизнь, и жизнь своих детей ассоциирую с Россией", — сказал Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, мог ли бы он работать в правительстве Трампа.
Орешкин добавил, что согласен с тезисом ряда экспертов о том, что "Америка перестала быть страной равных возможностей".
"На чем американская платформа развития держится: она держится на американской мечте. Где бы ты ни родился, даже за пределами США, если ты будешь хорошо работать, если ты будешь хорошо учиться, у тебя есть шанс", — сказал министр.
Орешкин добавил также, что не разделяет международный принцип экономической политики США.
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Политика , Максим Орешкин , Дональд Трамп , Минэкономразвития , Эхо Москвы , США
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