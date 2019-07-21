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«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву 

Вести.Ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева в своем Telegram-канале ужаснулась отношению президента Украины Владимира Зеленского к гибели и ранениям жителей города Первомайска. Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, за несколько часов до вступления в силу прекращения огня в Донбассе украинская армия обстреляла город из минометов калибра 120 мм. При взрывах убита женщина, а семеро человек, включая детей, ранены.
Зеленский описал ситуацию так: "Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины".
"Одна проблема. Ужас какой!" — возмутилась Ольга Скабеева.
Журналист Александр Коц предположил в комментариях, что Зеленский вообще не говорил про убитую женщину, а проблемой считает солдат украинской армии, подорвавшихся на мине.
"Именно это и ужасает", — согласилась Ольга Скабеева.
О перемирии в Донбассе противоборствующие стороны договорились в Минске в рамках контактной группы.
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Комментарии5
Политика , В мире , Украина , Александр Коц , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , ВГТРК , Первомайск
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