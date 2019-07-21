«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву

Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева в своем Telegram-канале ужаснулась отношению президента Украины Владимира Зеленского к гибели и ранениям жителей города Первомайска . Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, за несколько часов до вступления в силу прекращения огня в Донбассе украинская армия обстреляла город из минометов калибра 120 мм. При взрывах убита женщина, а семеро человек, включая детей, ранены.

Зеленский описал ситуацию так: "Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины".

"Одна проблема. Ужас какой!" — возмутилась Ольга Скабеева.

Журналист Александр Коц предположил в комментариях, что Зеленский вообще не говорил про убитую женщину, а проблемой считает солдат украинской армии, подорвавшихся на мине.

"Именно это и ужасает", — согласилась Ольга Скабеева.

О перемирии в Донбассе противоборствующие стороны договорились в Минске в рамках контактной группы.