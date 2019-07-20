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Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Молдавия возвращается на нормальный путь развития, не обременённый коррупцией и кумовством, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев на своей странице в Facebook.
Косачев отметил, что он "имел честь принять участие в церемонии инаугурации башкана (главы) Гагаузии Ирины Влах, состоявшейся в столице региона городе Комрате". Он сообщил, что поздравил победительницу от имени Совета Федерации, его председателя Валентины Матвиенко и ещё десяти глав российских регионов, заключивших соглашения о сотрудничестве с Гагаузией.
Косачев добавил, что до этого он провел встречи в молдавской столице с президентом страны Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаный.
"Главное впечатление — Молдова возвращается на нормальный путь развития, не обременённый коррупцией и кумовством. Собственно говоря, речь о восстановлении суверенитета страны, существенно нарушенного в прошедшие годы олигархами изнутри и псевдо-геополитиками извне", — написал Косачев.
Он также пожелал новой коалиции левых и правых сил в парламенте и в правительстве Молдавии сохранения чувства ответственности за свою страну. "Если будет так, вернутся в свои берега и российско-молдавские отношения, которые штормило донельзя в последнее время. А Гагаузия просто прекрасна! С победой, Ирина Федоровна! Вместе мы сделаем гораздо больше", — заключил Косачев.
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Политика , Игорь Додон , Валентина Матвиенко , Ирина Влах , Константин Косачев , Совет Федерации , Комрат , Молдова
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