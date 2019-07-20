Путин рассказал, какое будущее ждет народы России и Украины

Российский лидер заявил, что строительство нормальных, дружеских и даже более отношений — неизбежно.

Путин заявил, что строительство нормальных, как выразился президент, дружеских и даже более отношений — неизбежно. Также российский лидер отметил, что, по его мнению, русские и украинцы — один народ. Уточнившего его Стоуна, который сказал, что это один народ, но две нации, Путин немного поправил.

«По сути, это одна нация. Когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это были Киев, Киевская область, северные области и южные. Все были православными и называли себя русскими», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что в настоящее время никто не возражает против стараний украинского народа в подчеркивании своей идентичности. Однако, в общности, по его мнению, кроются большие плюсы.

«Мы, имея ввиду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентные преимущества при определенных интеграционных процессах, это очевидный факт. Но сегодняшние власти (украинские — прим. ред.) этого явно не хотят», — заявил президент.

При этом, он выразил надежду на победу здравого смысла и на то, что в конечном итоге между странами гарантированно произойдет сближение.