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Путин рассказал, какое будущее ждет народы России и Украины 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский лидер заявил, что строительство нормальных, дружеских и даже более отношений — неизбежно.
Американский режиссер Оливер Стоун во время своего интервью с президентом России Владимиром Путиным задал вопрос на тему взаимоотношений РФ и Украины. Стоун поинтересовался, каким президент видит двустороннее будущее стран.
Путин заявил, что строительство нормальных, как выразился президент, дружеских и даже более отношений — неизбежно. Также российский лидер отметил, что, по его мнению, русские и украинцы — один народ. Уточнившего его Стоуна, который сказал, что это один народ, но две нации, Путин немного поправил.
«По сути, это одна нация. Когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это были Киев, Киевская область, северные области и южные. Все были православными и называли себя русскими», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что в настоящее время никто не возражает против стараний украинского народа в подчеркивании своей идентичности. Однако, в общности, по его мнению, кроются большие плюсы.
«Мы, имея ввиду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентные преимущества при определенных интеграционных процессах, это очевидный факт. Но сегодняшние власти (украинские — прим. ред.) этого явно не хотят», — заявил президент.
При этом, он выразил надежду на победу здравого смысла и на то, что в конечном итоге между странами гарантированно произойдет сближение.
Между тем, ранее Путин заявил, что не увидел изменений на Украине после президентских выборов. При этом он добавил, что прошедшее там голосование носило протестный характер. Путин также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной компании неоднократно упоминал о готовности приложить все усилия для урегулирования кризиса в стране, но до дела так и не добрался.
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Политика , В мире , Владимир Зеленский , Оливер Стоун , Владимир Путин
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