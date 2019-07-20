Путин назвал причину для отказа от президентства

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Путин назвал возможную причину для отказа от президентства 

Lenta.ru + ещё 3 19 минут назад
Президент России Владимир Путин признался, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал. Об этом глава государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно. «Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый [срок]», — добавил российский лидер.
В ходе прошедшей в июне прямой линии Путин также заявил, что ему не надоело быть президентом.
В 2018 году Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства. Его нынешний срок на этом посту истекает в 2024 году. За это время он, в частности, поставил задачу выполнить 12 национальных проектов, которые, по словам президента, должны повысить уровень жизни россиян и обеспечить безопасность страны на долгую перспективу.
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Политика , Видео , Оливер Стоун , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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