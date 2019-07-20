Путин назвал причину для отказа от президентства

Путин назвал возможную причину для отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно. «Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый [срок]», — добавил российский лидер.

В ходе прошедшей в июне прямой линии Путин также заявил, что ему не надоело быть президентом.

В 2018 году Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства. Его нынешний срок на этом посту истекает в 2024 году. За это время он, в частности, поставил задачу выполнить 12 национальных проектов, которые, по словам президента, должны повысить уровень жизни россиян и обеспечить безопасность страны на долгую перспективу.