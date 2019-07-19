Путин назвал причину ненависти к России на Украине

Стоун задал вопрос, есть ли по мнению российского главы причины ненависти на Украине к русским.

Путин заявил, что негативную ситуацию спровоцировали события на Украине, связанные с госпереворотом.

Президент России отметил, что на положение повлияла и пропаганда украинских властей, которые "выставляют Россию виновницей" последовавших трагических событий.