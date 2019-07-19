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Путин назвал причину ненависти к России на Украине 

Газета.Ru 56 минут назад
Президент России Владимир Путин во время интервью с американским режиссером Оливером Стоуном назвал причины возникновения ненависти к России на Украине. Об этом сообщает
Путин ответил Зеленскому
Стоун задал вопрос, есть ли по мнению российского главы причины ненависти на Украине к русским.
Путин заявил, что негативную ситуацию спровоцировали события на Украине, связанные с госпереворотом.
Президент России отметил, что на положение повлияла и пропаганда украинских властей, которые "выставляют Россию виновницей" последовавших трагических событий.
Ранее сообщалось, что Путин не заметил изменений на Украине при украинском лидере Владимире Зеленском.
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