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Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом 

Газета.Ru + ещё 5 59 минут назад
Фото: FlashCrimea
Российское посольство в Британии обнародовало карту, где Крым обозначен территорией Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Как отмечается, запись в российском посольстве появилась в твиттере. В ней приводились слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику под давлением Вашингтона. Также к посту была прикреплена карта стран, где Крымский полуостров был обозначен частью Украины.
Этот пост заметило министерство иностранных дел Украины и поблагодарило "за признание очевидного".
"Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру", — добавили в МИД Украины.
Ранее сообщалось, что в магазинах Украины нашли дневники с картой страны без Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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Комментарии18
Политика , В мире , Сергей Лавров , МИД , НАТО , Республика Крым
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