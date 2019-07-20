Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом

Российское посольство в Британии обнародовало карту, где Крым обозначен территорией Украины . Об этом сообщает "112 Украина".

Как отмечается, запись в российском посольстве появилась в твиттере. В ней приводились слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику под давлением Вашингтона. Также к посту была прикреплена карта стран, где Крымский полуостров был обозначен частью Украины.

Этот пост заметило министерство иностранных дел Украины и поблагодарило "за признание очевидного".

"Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру", — добавили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что в магазинах Украины нашли дневники с картой страны без Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.