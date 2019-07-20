Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС в Петербург

По словам Путина, он принял решение перенести проведение саммитов в другой российский город, но некоторые запланированные мероприятия останутся в Челябинске.

Путин намекнул, что перенос связан с большим количеством приезжающих участников на саммиты.

"В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге", — уточнил Путин.