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Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС в Петербург 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин заявил, что переносит из Челябинска в Санкт-Петербург саммиты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА "Новости".
По словам Путина, он принял решение перенести проведение саммитов в другой российский город, но некоторые запланированные мероприятия останутся в Челябинске.
Путин намекнул, что перенос связан с большим количеством приезжающих участников на саммиты.
"В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге", — уточнил Путин.
Ранее Путин потребовал от БРИКС добиваться реформы МВФ.
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Политика , Владимир Путин , Международный валютный фонд , ШОС , БРИКС , РИА Новости , Бразилия , Индия , Китай , Санкт-Петербург , Челябинск , ЮАР
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