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США оценили «визовую войну» с Россией 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»
Министерство иностранных дел России политизирует вопрос с Англо-американской школой (AAS) в Москве. Об этом сообщил РИА Новости представитель Госдепартамента.
По его словам, ведомство сожалеет, что МИД решил пойти на такие меры в отношении «некоммерческого учебного заведения, которое обслуживает не только дипломатический корпус Москвы и международное деловое сообщество, но и многие российские семьи и их детей». В Госдепе также понадеялись, что проблему удастся решить до начала нового учебного года, и дети смогут продолжить обучение.
Дипломат добавил, что США не считают проблему с визами учителям вопросом лишь двусторонних отношений.
«Мы являемся лишь одной из многих заинтересованных сторон, — отметил он.
Ранее российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон развязал визовую войну против России. До этого в МИД заверили, что неоднократно просили американскую сторону сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы и визы учителей.
Указывалось, что школа находится в отдельном здании и превратилась в коммерческую структуру. При этом преподавательский состав по непонятной причине все еще направляется в Москву по дипломатическим документам.
16 июля стало известно, что 30 учителей Англо-американской школы в Москве — примерно одна пятая всего преподавательская состава — получили отказ в выдаче российской визы. Отмечалось, что в школе трудятся и россияне, но важная часть обучения — работа с носителями языка. Всего в AAS около 1,2 тысячи учеников из разных стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.
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Комментарии
Политика , Анатолий Антонов , МИД , Госдеп США , Москва , США
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