В Москве считают попыткой саморекламы очередную инициативу конгрессменов США, предложивших ввести санкции против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны, заявили в пятницу в МИД РФ.
Ранее сообщалась, что группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников". Ограничения, по мнению авторов документа, должны действовать, "пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны, незаконно захваченных в районе Керченского пролива в Азовском море". Сам инцидент конгрессмены назвали "неспровоцированным опасным нападением".
"Представители американских политических кругов продолжают выдвигать антироссийские инициативы. В конгресс США внесен проект очередного закона о санкциях против России — на сей раз требующий их введения за то, что 25 ноября прошлого года российские пограничники пресекли незаконное вторжение украинских военных катеров в наши территориальные воды в районе Керченского пролива. Очевидно, что для членов конгресса США главное — возможность саморекламы, а потому на подобное законотворчество можно было бы не обращать внимания", — говорится в комментарии МИД.
В дипведомстве выразили сожаление, что "преследуя узкокорыстные политические цели", конгрессмены "лишь усугубляют атмосферу отношений между Россией и США, от состояния которых зависит глобальная стабильность".
"Подобных законопроектов на повестке дня американского конгресса набралось уже порядка 20. К тому же авторы нынешнего, похоже, не осведомлены о том, что санкции под предлогом инцидента в Керченском проливе администрация США ввела еще 15 марта. Пользы от них, разумеется, никакой нет, как и от всех остальных попыток Вашингтона оказать давление на Россию", — констатировали в российском МИД.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась бывшему тогда президентом Украины Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.