Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«День тишины» наступил на Украине перед выборами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 49 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В субботу на Украине наступил «день тишины» — перед днем голосования на парламентских выборах в стране полностью запрещена предвыборная агитация, сообщают информационные агентства.
Выборы проходят по смешанной системе, проходной барьер в Верховную раду для партий — 5%. Участвуют 22 партии, передает РИА «Новости».
Соцопросы предсказывают, что в парламент пройдут президентская партия «Слуга народа», партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Голос» музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщина».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин высказался о росте цен на бензин Путин объяснил опасность конфликта между США и Ираном для России Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери режиссера
Политика , В мире , Украина , Петр Порошенко , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян будут ждать новые паспорта7
Путин предсказал будущее России и Украины24
Раскрыты причины задержания британского танкера Ираном43
Путин назвал причину для отказа от президентства564
Дрожащая Меркель спешно уходит в отпуск
Видео
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
02:06
Путин высказался о росте цен на бензин
Политика
00:53
Путин оценил ситуацию на Украине
Политика
00:38
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Политика
10:05
Путин назвал причину для отказа от президентства
Политика
02:11
Abrams и Т-72М сразились в Польше
Армия
00:25
«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро
Новости Москвы
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
03:36
Пока вы не уснули: подруга Меркель угрожает России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение