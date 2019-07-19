В Совфеде прокомметировали предложение об освобождении Вышинского и Сенцова

Офис президента Украины Владимира Зеленского предлагает провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, сообщила ранее в четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель

"Можно, конечно, обменять конкретных лиц. Но нет ответа, что делать дальше. А значит, проблема в целом не только не решается, а усложняется. Поскольку так до конца не обговариваются общие принципы обмена всех на всех", — заявил Морозов. По его словам, судьба двух людей очень важна, но речь идёт о "судьбе десятков и сотен".

"Надо обсуждать проблему в комплексе и искать общее решение", — убеждён сенатор.

Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" *, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер , комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.

* Запрещенная в России экстремистская организация