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МИД РФ выразил протест США 

Рамблер 47 минут назад
МИД России вызвал советника-посланника посольства США Тима Ричардсона в связи с заявлениями об отказе в выдаче российских виз сотрудникам Англо-американской школы в Москве.
МИД России выразил Ричардсону решительный протест и подчеркнул, что «в реальности дело обстоит с точностью до наоборот».
Десяткам учителей США отказали в российской визе
В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что два года назад американские власти «развязали визовую войну» в отношении дипломатических и консульских представительств России в США.
«В результате мы были вынуждены прибегнуть в визовой сфере к ответным мерам. Поскольку российским дипломатическим работникам не позволяют въехать в США, приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию», — пояснили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что указанные работники Англо-американской школы направляются в Москву в качестве административно-технических сотрудников посольства США в России и при этом американские власти не пускают в страну таких же сотрудников российского посольства.
«Нам не остается ничего иного, как буквально менять визу на визу», — говорится в сообщении.
В МИД заявили, что готовы предоставлять визы всем дипработникам из США при условии аналогичных действий американских властей.
Комментарии90
Политика , Видео , МИД , США
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