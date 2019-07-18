МИД РФ выразил протест США

МИД России вызвал советника-посланника посольства США Тима Ричардсона в связи с заявлениями об отказе в выдаче российских виз сотрудникам Англо-американской школы в Москве

МИД России выразил Ричардсону решительный протест и подчеркнул, что «в реальности дело обстоит с точностью до наоборот».

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что два года назад американские власти «развязали визовую войну» в отношении дипломатических и консульских представительств России в США.

«В результате мы были вынуждены прибегнуть в визовой сфере к ответным мерам. Поскольку российским дипломатическим работникам не позволяют въехать в США, приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию», — пояснили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что указанные работники Англо-американской школы направляются в Москву в качестве административно-технических сотрудников посольства США в России и при этом американские власти не пускают в страну таких же сотрудников российского посольства.

«Нам не остается ничего иного, как буквально менять визу на визу», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что готовы предоставлять визы всем дипработникам из США при условии аналогичных действий американских властей.