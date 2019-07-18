Путин назвал путь полного урегулирования в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации в Донбассе возможно только при прямом контакте властей Киева с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком

Путин напомнил, что ни один конфликт в новейшей истории не был разрешен без непосредственного контакта конфликтующих сторон.

При этом российский президент приветствовал подключение европейских стран к урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«Я думаю, что подключение европейских партнеров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас в Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем», — сказал Путин.

Он также заверил, что российская сторона сделает все возможное для процесса урегулирования.